أخبار مصر | متحدث النواب يكشف حقيقة مد دور الانعقاد الأخير للبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث النواب يكشف حقيقة مد دور الانعقاد الأخير للبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، ما تردد إعلاميا عن دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق.

وأوضح حسب الله، أن دور الانعقاد الحالى الخامس لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول سيفض في موعده طبقا للدستور، وسيتم دعوة المجلس لفض دور الانعقاد الخامس في موعده وسيتم استمرار المجلس حتي نهاية مدته المحددة بخمس سنوات ميلادية مراعاة لحكم الدستور وهذا هو التفسير الصحيح لأحكام الدستور.