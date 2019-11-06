أخبار مصر | اليوم.. قبول طلبات راغبى التدريب على 10 مهن بالإسكندرية مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. قبول طلبات راغبى التدريب على 10 مهن بالإسكندرية مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوي العاملة ومعهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة، يقبل فرع المعهد بالإسكندرية اليوم الأربعاء، طلبات راغبى التدريب علي 10 مهن مجانا، بدورات التدريب التحويلى على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، حيث تقدم المستندات والمقابلات شخصية.

كما تقدم الطلبات والمستندات والمقابلات بالنسبة لفرع معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة غداً الخميس.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن المهن التى سيتم التدريب عليها في فرعي القاهرة والإسكندرية تشمل: لحام أرجون (TIG)، ولحام ثاني أكسيد الكربون، للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية ، وتبريد وتدريب وتكييف، وميكانيكا سيارات، ولحام أكسجين وكهرباء، وكهرباء تحكم آلي كنترول، للحاصلين علي دورة تركيبات، والتحكم العددى P.L.C.S.7. 200، للحاصلين علي دورات تدريبية في كهرباء تحكم آلي، والتحكم العددى P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية فى التحكم العددى P.L.C.S.7. 200، والتحكم الرقمي خراطة C.N.C.

Advertisements