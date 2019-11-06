أخبار مصر | تحرك برلماني حول وجود حيوانات نافقة وكاوتش سيارات بالصرف الصحي بالإسكندرية

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أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب السكندري، أن موجة الطقس السيئ التي تعرضت له الإسكندرية منذ أيام قليلة كشفت عن وجود مخلفات حديدية وبلاستيكية وأخشاب وحيوانات نافقة بشبكة الصرف الصحي، كادت أن تؤدي إلى كوارث في محطات الرفع وتعرضها للتوقف، خاصة في ظل تعرض الإسكندرية لهطول الأمطار الرعدية الغزيرة التي جرفت كمية كبيرة من المخلفات الصلبة التي تهدد شبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع.

ووصف " عامر " في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تصريحات مسئولي شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية بالكارثة التي تهدد بغرق عروس البحر المتوسط والشلل التام داخل ميادينها وشوارعها إذا ما تعرضت لنوات جديدة من الأمطار والسيول، مشيرا إلى أن مسئولي الشركة أكدوا أن هناك مشكلة تتمثل في وجود كميات كبيرة من القطع الخشبية والحديدية، وصلت طولها إلى 3 أمتار وقطر 50 سم، أصبحت تهدد شبكات الصرف الصحي، خاصة خلال موجه الطقس السيئ الماضية، وأن توقف تلك المحطات عن العمل يعيد مشاهد الغرق إلى الإسكندرية.

وتابع أن النوة الأخيرة كشفت عن كميات كبيرة من المخلفات الصلبة التي لا يمكن أن يكون مكانها الطبيعي هو شبكات الصرف الصحي وأن تلك المخلفات تهدد بشكل كبير محطات الرفع التي تستقبل مياه الأمطار، وتهددها بالتوقف، محذرًا من أن توقف محطات الرفع يؤدي إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع وعدم سحبها.