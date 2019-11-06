أخبار مصر | تحرك برلماني حول وجود حيوانات نافقة وكاوتش سيارات بالصرف الصحي بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول وجود حيوانات نافقة وكاوتش سيارات بالصرف الصحي بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووصف " عامر " في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تصريحات مسئولي شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية بالكارثة التي تهدد بغرق عروس البحر المتوسط والشلل التام داخل ميادينها وشوارعها إذا ما تعرضت لنوات جديدة من الأمطار والسيول، مشيرا إلى أن مسئولي الشركة أكدوا أن هناك مشكلة تتمثل في وجود كميات كبيرة من القطع الخشبية والحديدية، وصلت طولها إلى 3 أمتار وقطر 50 سم، أصبحت تهدد شبكات الصرف الصحي، خاصة خلال موجه الطقس السيئ الماضية، وأن توقف تلك المحطات عن العمل يعيد مشاهد الغرق إلى الإسكندرية.
وتابع أن النوة الأخيرة كشفت عن كميات كبيرة من المخلفات الصلبة التي لا يمكن أن يكون مكانها الطبيعي هو شبكات الصرف الصحي وأن تلك المخلفات تهدد بشكل كبير محطات الرفع التي تستقبل مياه الأمطار، وتهددها بالتوقف، محذرًا من أن توقف محطات الرفع يؤدي إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع وعدم سحبها.
وأكد "عامر"، أن مسئولي الشركة أكدوا أن المحطة الغربية إذا توقفت عن العمل ستؤدي إلى غرق ما لا يقل عن ربع الإسكندرية، حيث تغطي المحطة المناطق من سيدي جابر شرق الإسكندرية وحتى الورديان غربا، بطاقة استيعابية 460 ألف متر مكعب، واستقبلت نحو 800 ألف متر مكعب في الموجة الأخيرة من الأمطار الغزيرة وأن المحطة تستقبل العديد من تلك المخلفات، حيث تم العثور داخل الأنفاق على حيوانات نافقة وعجل كاوتش للسيارات النقل وماسورة قطر متر ونصف كادت تخرج المحطة عن العمل وكمية كبيرة من الرمال تؤدي إلى تلف الأحواض وتبديلها بشكل دوري مستمر.
وطالب المهندس محمد فرج عامر من الحكومة سرعة التدخل قبل وقوع كوارث كبيرة بسبب هذه الأوضاع المؤسفة والمأساوية داخل شبكات الصرف الصحى على مستوى محافظة الاسكندرية مؤكدا خطورة وجود حيوانات نافقة وعجل كاوتش لسيارات النقل داخل شبكات الصرف الصحي.