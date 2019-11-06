أخبار مصر | المسعود مشيدا بطريق شرم الجديد: يدعم السياحة والتنمية بسيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسعود مشيدا بطريق شرم الجديد: يدعم السياحة والتنمية بسيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بافتتاح الطريق الدولي الجديد بمحافظة جنوب سيناء "شرم الشيخ"، والذي يبلغ طوله 342 كيلو مترا، ويختصر وقت الوصول إلى شرم الشيخ إلى 4 ساعات فقط.

وقال المسعود، إن الطريق سيكون له دور كبير في تسهيل حركة النقل والسياحة الوافدة لجنوب سيناء وإقرار التنمية المستحقة على طول الطريق، منوها عن الخدمات الإستراتيجية التي تم الحرص على إنشائها بطول الطريق، من محطات البنزين، وأبراج اتصالات ونقاط إسعاف ومخرات للسيول.

ولفت أنه تم تزويد الطريق بالارتكازات الأمنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع واستراحات خاصة لوسائل النقل المختلفة، وعددا من اللوحات الإرشادي، مشيرا إلى دور الطريق الجديد في تسهيل السياحة بجنوب سيناء وإتاحة الوصول لمطار شرم الشيخ خلال وقت قليل.