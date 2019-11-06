أخبار مصر | انطلاق المرحلة الثالثة لتدريب مكلفي الخدمة العامة ببرنامج "مودة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق المرحلة الثالثة لتدريب مكلفي الخدمة العامة ببرنامج "مودة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة ضمن أنشطة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد بحضور 600 مكلفي الخدمة العامة.

وأكدت رمزة صدقى مدير مشروع مودة، أن البرنامج في أحدث فعاليته التدريبية يستهدف تدريب 1600 مكلفة خدمة عامة على مستوى 6 محافظات شهد بداية الأسبوع الجارى بداية التدريب بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد، ومن المقرر أن يتم الأسبوع القادم انطلاق فعاليات التدريب على مستوى الأربع محافظات الأخرى وهى الفيوم والسويس وطنطا ودمياط فى استهداف للتوسع فى البرنامج التدريبي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وأضافت صدقى أن ذلك يأتي بالتوازي مع التوسع فى تدريب الأبناء من طلبة الجامعات حيث تشهد الجامعات تطبيقا لبرنامج تدريبى متطور على مستوى جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس وبورسعيد والإسكندرية نحو نشر التوعية باليات الحفاظ على الكيان الأسرى، مشيرة إلى أن الفصل الدراسى الأول يستهدف 96 ألف طالب وطالبة على مستوى الجامعات المستهدفة ومن المقرر خلال نهاية الشهر الجاري أن يتم تخريج عددا من الكوادر التدريبية المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تمهيدا لانطلاق العمل على مستوى ٢١ جامعة اخرى على مستوى الجمهورية ليصل عدد المستهدفين من طلبة الجامعات إلى 450 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسى الجارى، إضافة إلى استمرار التدريب بالبرنامج للمجندين بوزارتى الدفاع والداخلية.

وأشارت مديرة برنامج مودة إلى أن البرنامج التدريبي قد تم إعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا من خلال رفع وعى تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد في حل الكثير من المشكلات وتوعية الشباب بمواجهة الصعوبات بطرق بسيطة، إضافة إلى التوعية الصحية والنفسية والدينية على حقوق وواجبات الطرفين داخل العلاقات الزوجية.

وجدير بالذكر أن مشروع مودة يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء ويستهدف مودة الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية والمتزوجون المترددون على مكاتب تسوية المنازع.