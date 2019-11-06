مصر | إنذار لوزير التنمية المحلية لإزالة أسماء الحكام الأتراك من الشوارع واستبدالها بـ"الشهداء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنذار لوزير التنمية المحلية لإزالة أسماء الحكام الأتراك من الشوارع واستبدالها بـ"الشهداء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنذارا رسميا وعاجلا للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، طالب فيه بإصدار قرار فوري بإزالة أسماء السلاطين والحكام الأتراك من شوارع وميادين مصر ووضع بدلا منهم أسماء شهداء الجيش والشرطة.



واستند محمود في إنذاره الموجه إلى وزير التنمية المحلية، إلى أنه خلال فترة الاحتلال العثماني لمصر أطلقت أسماء حكام وسلاطين الأتراك على شوارع مصر وأن أغلب هؤلاء ارتكبوا جرائم في حق الشعب المصري واستولوا على مقدرات الوطن ونهبوا ثرواته، وأنه لازال حتى الآن أردوغان رئيس تركيا يمارس نفس السياسة تجاه الدولة المصرية ويدعم الإرهاب الموجه ضد مصر ويأوي قيادات الإخوان الإرهابين ووفر لهم الملاذ الآمن لتنفيذ مخططاتهم لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وتهديد مصالحها العليا، مضيفا في الوقت ذاته يسقط الشهداء من الجيش والشرطة دفاعا عن وطنهم في مواجهة الإرهاب الأسود الذي تموله تركيا ورئيسها وهو ما يستلزم إصدار قرار عاجل بإزالة جميع أسماء السلاطين والحكام الأتراك من شوارع مصر ووضع بدلا منهم أسماء الشهداء من الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن ودفاعا منه عن الشعب المصري.