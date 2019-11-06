مصر | معاقبة 3 مسئولين بأحد بنوك الفيوم ارتكبوا مخالفات مالية جسيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاقبة 3 مسئولين بأحد بنوك الفيوم ارتكبوا مخالفات مالية جسيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 15 لسنة 60 قضائية بمجازاة 3 مسئولين بأحد البنوك الكبرى بالفيوم بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وتضمن الحكم مجازاة مصطفى علي محمد، المراقب بالبنك فرع سنورس بخصم أجر 5 أيام من راتبه لقيامه بالتوقيع على الصفحة الأولى لدفتر ورقي كبدل فاقد منفردا قبل تسليمه إلى نجل العميل حجاج أبو القمصان رغم عدم اختصاصه بذلك

وقضت المحكمة بمجازاة أحمد عبد العزيز محمد، المدير بالبنك بعقوبة الغرامة التي تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت تقاعسه عن اتخاذ اﻹجراءات اﻹدارية نحو شكوى العميل حجاج أبو القمصان حجاج بوجود عجز برصيده المالى بدفتر التوفير قدره مائة الف جنيه وبدون سبب قانوني لذلك، ولم يقم باتخاذ اﻹجراءات اللازمة حيال إخطار قطاع مخاطر التشغيل بمضمون شكوى العميل حجاج أبو القمصان حجاج فور اكتشافها كخسائر محتملة، واستلم الدفتر الخاص بالعميل وسلمه الى الصراف لشطب معاملة سحب بمبلغ سبعون الف جنيه وقيدها بعدد ثلاث معاملات دون التحقق من صحة تلك المعاملات.

وتغريم عبد الجواد متولي إبراهيم، مدير المبيعات بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه باسناد بطاقة متابعة المطبوعات المرقمة بخدمة العملاء للموظف أحمد بهجت مستنديا فى حين أن الدفاتر الورقية المرقمة الخام في حيازة مدير خدمة العملاء بالكاش بوكس فعليا ولم يقم بمراجعة المستندات المؤيدة لاجراء بدل الفاقد للوقوف على شخصية الذي استلم الدفتر، ولم يتحقق من صحة إجراءات إصدار بدل الفاقد رغم حيازته الفعلية للمطبوعات قبل تسليمه لموظف خدمة العملاء مما ترتب عليه إصدار دفتر بدل فاقد بالمخالفة للتعليمات.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.