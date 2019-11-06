مصر | "متعود على كدا".. إنقاذ خليجي قفز في النيل من أعلى كوبري الجامعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متعود على كدا".. إنقاذ خليجي قفز في النيل من أعلى كوبري الجامعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الإنقاذ النهري، من إنقاذ عربي الجنسية ألقى بنفسه من أعلى كوبري الجامعة.

وبسؤاله عن سبب تصرفه، أفاد بأنه اعتاد فعل ذلك بدولته وأن تصرفه جاء في إطار اللهو.

وتبلغ لقسم شرطة الجيزة بقيام أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بالقفز في النيل من أعلى كوبري الجامعة، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذه دون حدوث ثمة إصابات له.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.