مصر | بـ"كلب".. عاطل يروع الطالبات أمام مدرسة في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كلب".. عاطل يروع الطالبات أمام مدرسة في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على عاطل يروع الطالبات أمام مدرسة في البساتين باستخدام "كلب".

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين، اليوم، حال تفقدها الحالة الأمنية أمام إحدى المدارس من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم لقيامه بالوقوف أمام المدرسة المشار إليها لترويع الطالبات ممسكًا بيده "كلب"، وتم التحفظ عليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.