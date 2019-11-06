مصر | "كانت عايزة معاش والدها".. اعترافات المتهم بقتل زوجته العرفي بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانت عايزة معاش والدها".. اعترافات المتهم بقتل زوجته العرفي بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف المتهم بقتل زوجته العرفي بـ18 طعنة، والتخلص منها بمنطقة الزراعات بمركز الحوامدية، خلال التحقيقات التي أجريت معه، بارتكابه الجريمة لشكه في سلوكها، وأنه تزوج من المجني عليها عرفيا، بسبب رغبتها في الحصول على معاش والدها، كما تبين أن المتهم كان متزوجا من سيدة أخرى قبل زواجه من المجني عليها عرفيا.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة أن السيدة المعثور على جثتها بمنطقة الزراعات بمركز الحوامدية، ربة منزل، أصل إقامتها محافظة الغربية، وسبق لها الزواج مرتين، ولديها 3 أطفال، وعقب انفصالها عن زوجها الحداد، تزوجت عرفيا من بائع مياه يصغرها في السن، وأقامت معه بالشقة سكنه.

وأضافت التحريات أنه بعد نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها العرفي، تركت له المنزل، ورفضت العودة إليه مرة أخرى، مما دفعه إلى الشك في سلوكها، وأنها على علاقة بطليقها الحداد، فقرر الانتقام منها واستدرجها إلى قطعة أرض ملكه بمركز البدرشين، وانهال عليها بالطعنات، أسقطها قتيلة، ثم وضعها داخل جوال وتخلص منها بمكان العثور على جثتها.

وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، وملقاه بالزراعات بمركز الحوامدية، وتبين أن زوجها العرفي وراء قتلها لشكه في سلوكها، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، في وقت سابق، بأن الجثة لسيدة في العقد الرابع من عمرها، ومصابة بـ 18 طعنة متفرقة بالظهر والبطن والذراع، وكانت مرتدية "عباية لونها أسود وبنطلون".

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 إلى أن المجني عليها كانت مرتدية مصوغاتها الذهبية عبارة عن "حلق، دبلة، غويشة"، مشيرًا إلى أن وجهها مشوه إثر تعرضها لـ "نهش حيواني"، بسبب تواجد الجثة بمكان العثور عليها لعدة أيام.

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وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة سيدة مقتولة، داخل جوال ملقي برشاح قرية أم خنان، بنطاق مركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للعميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة بمنطقة رشاح قرية أم خنان، بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، وترتدي كامل ملابسها، في حالة انتفاخ، ومصابة بطعنات متفرقة بجسدها، كما تبين أن وجهها متشوه.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى معرفة هوية المجني عليه، وتبين أن زوجها العرفي وراء قتلها لشكه في سلوكها، وتمكنت القوات برئاسة المقدم محمد أبو القاسم رئيس وحدة مباحث القسم، من القبض عليه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

