مصر | نهش وجهها الحيوانات.. لغز العثور على جثة سيدة بزراعات الحوامدية: "قتلها بـ18 طعنة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهش وجهها الحيوانات.. لغز العثور على جثة سيدة بزراعات الحوامدية: "قتلها بـ18 طعنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، وملقاة بالزراعات بمركز الحوامدية، وتبين أن زوجها العرفي وراء قتلها لشكه في سلوكها، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، في وقت سابق، بأن الجثة لسيدة في العقد الرابع من عمرها، ومصابة بـ 18 طعنة متفرقة بالظهر والبطن والذراع، وكانت مرتدية "عباية لونها أسود وبنطلون".

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 إلى أن المجني عليها كانت مرتدية مصوغاتها الذهبية عبارة عن "حلق، دبلة، غويشة"، مشيرًا إلى أن وجهها مشوه إثر تعرضها لـ "نهش حيواني"، بسبب تواجد الجثة بمكان العثور عليها لعدة أيام.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة سيدة مقتولة، داخل جوال ملقى برشاح قرية أم خنان، بنطاق مركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم محمد أبو القاسم رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة بمنطقة رشاح قرية أم خنان، بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، وترتدي كامل ملابسها، في حالة انتفاخ، ومصابة بطعنات متفرقة بجسدها، كما تبين أن وجهها متشوه.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى معرفة هوية المجني عليه، وتبين أن زوجها العرفي وراء قتلها لشكه في سلوكها، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

