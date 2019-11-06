شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إصابة 19 عاملًا في تصادم أتوبيسين على طريق «بورسعيد- الدقهلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 19 عاملا في حادث تصادم أتوبيسين بالدقهلية، الأربعاء، إثر تصادم أتوبيسين على الطريق الدولي الرابط بين الدقهلية وبورسعيد، وتم نقلهم إلى مستشفيات المطرية والمنزلة المركزية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين على طريق ترعة السلام الرابط بين الدقهلية وبورسعيد .

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المطرية المركزي، ومستشفى المنزلة المركزي.

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وأكدت تحريات أن الحادث وقع بين أتوبيسين كانا ينقلان عمالا من مدينة المطرية إلى مصانع منطقة الاستثمار في بورسعيد، ووقع الحادث في نطاق محافظة الدقهلية بسبب السرعة الجنونية والتسابق بين السائقين.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم نقل 8 مصابين بسيارات الإسعاف و11 عن طريق الأهالي إلى مستشفيات المنزلة والمطرية وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم.

وأضاف في تصريحات صحفية أن المصابين هم: عبدالله عسكر، صدمة عصبية، ومحمد ابراهيم منتصر، كدمات، والجرايحي فتحي الشوا، كسر بالظهر، ومحمد سمير إبراهيم، اشتباه كسر بالفقرات، وأحمد الخضري رمادا، اشتباه كسر بالكاحل، ومحمد الغريب العصفوري، كدمات وجروح، وأحمد محمد خاطر، كسر بالكاحل، وعلي الدسوقي على، اشتباه كسر بالانف، وأيمن محمود السيد، وصابرين طلعت عبدالخالق، ومعتصم السيد الباز، وهنا نسيم محمد، وآية مسعد محمود، ورضا أبوالعود الحديدي، وغادة عبده أحمد، وفاطمة أحمد طه، ورضا محمود محمود.

وأشار مكي إلى خروج 13 حالة بعد تلقي العلاج اللازم، بينما تم احتجاز 6 آخرين لإجراء جراحات مختلفة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.