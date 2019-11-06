شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «النواب» ينفي مد دور الانعقاد الحالي للبرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى لمجلس النواب، ما تردد إعلاميا بشأن دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق.

وقال حسب الله، في بيان الأربعاء، إن دور الانعقاد الحالي الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعى الأول سيفض في موعده طبقا للدستور، وستتم دعوة المجلس لفض دور الانعقاد الخامس في موعده.

وأضاف أنه سيتم استمرار المجلس حتى نهاية مدته المحددة بخمس سنوات ميلادية مراعاة لحكم الدستور وهذا هو التفسير الصحيح لأحكام الدستور.