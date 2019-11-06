شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يشيد بافتتاح المشروعات التنموية الجديدة: تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، بتهنئة كلٍ من رئيس الجمهورية والوزراء وجموع المصريين بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والبركات.

وأشاد مدبولي بالافتتاحات التي شرّفها رئيس الجمهورية بالأمس، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وكشف عن أن الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات التي يستفيد بها المصريون، مؤكدًا أن ما نشهده خلال الفترة الحالية من تدشين وافتتاح لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، يأتى في إطار اهتمام الدولة بالعمل على رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك المشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات، فضلاً عما تسهم به هذه المشروعات في اتاحه فرص العمل للشباب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية خاصة في المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين، والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مع تحديد مسؤول تنفيذي في كل وزارة من الوزارات التي بها مشروعات مشتركة تستدعي التنسيق، وأن يكون هناك تواصل مباشر بين هذا المسؤول والوزير المختص.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التقرير الذي أصدره بنك HSBC عن أوضاع الاقتصاد، والذي جاءت نظرته للاقتصاد المصرى متفائلة بصورة كبيرة، كما أن آراء رجال الأعمال حول العالم جاءت متفائلة، مع توقعات باستمرار تحسن الاقتصاد المصري.