شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يشارك في المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في الجلسة الافتتاحية «للمؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي»، والمنعقد بالقاهرة، خلال يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، والذى يتم تنظيمه بالتعاون بين كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي وجامعة الدول العربية.

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وتتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات، من بينها الأهمية الاستراتيجية لتبادل الطاقة الإقليمية وتأثيرها على اقتصاديات الدول العربية، والفرص والتحديات التي تواجه التبادل التجاري للطاقة في المنطقة العربية، والفرص والتحديات التي تواجه تبادل الكهرباء والغاز في العالم العربي، والتنمية المؤسَّسية ورؤية الدول فيما يتعلق بأسواق تبادل الطاقة.

هذا، وسيتم أيضاً استعراض بعض الخبرات الدولية لتنمية أسواق الكهرباء عبر الحدود، والأسس الرئيسية للمؤسسات والتشريعات الخاصة بالتبادل الإقليمي للكهرباء، وفرص الاستثمار في البنية التحتية الإقليمية لتحقيق النفع من أسواق تبادل الكهرباء.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر وزراء وممثلو وزارات وكبار المسئولين الحكوميين في مجال الطاقة في الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء تبادل الطاقة، وذلك بهدف الوصول إلى توافق في الرؤى وتحفيز التبادل الإقليمي للطاقة، وكذلك الوصول إلى إنشاء شراكات في مجالي تبادل الكهرباء والغاز الطبيعي، وسينضم إليهم خبراء وممثلون عن الصندوق العربي، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن منظمات دولية تعمل في مجال الطاقة.