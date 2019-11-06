شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقات العسكرية المصرية تواصل عروضها المتميزة بالصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل الفريق السيمفوني العسكري المصري تقديم عروضه المتميزة خلال فعاليات المهرجان الدولي السادس للموسيقات العسكرية بمدينة «نانتشانج» الصينية خلال أجواء إحتفالية رائعة وإعجاب جماهيري، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء.

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وتصدر حضور الفريق المصري وأداؤه الراقي لمختلف وسائل الإعلام الصينية، وقدم الفريق المصري العديد من المعزوفات المصرية والغربية والصينية ومقطوعات من أشهر الألحان العالمية باستخدام الألآت النحاسية والخشبية والإيقاعية بالإضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين.

وشاركت الجماهير بمختلف جنسياتها الإحتفالات فريق الموسيقات العسكرية المصرية أثناء فعاليات المهرجان من خلال عدد من العروض الموسيقية التي كان لها وقع الإبهار على المشاهدين، ونالت إشادة من جميع العازفين للفرق المشتركة بالمهرجان، كما قدم الفريق المصرى عددًا من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية والتى شهدت إقبالاً كبيراً وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض وتم توزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات التي تحكي أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر.

وقدمت الفرق الدولية والمحلية المشاركة عروضاً تحكى عن ثقافات حضارتهم لتقدم لوحات فنية أضفت طابع الإثراء التاريخى والثقافى لبلدانهم على الأراضى الصينية، وتؤكد مشاركة الفريق المصرى في المهرجان على أهمية مصر وريادتها الدولية في مختلف الفنون، حيث تمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل من الإنجازات العسكرية والفنية التي تمتد عبر مختلف العصور، فضلاً عن مساهمتها في الترويج السياحى من خلال العروض الفنية الراقية وإظهار روح الحضارة المصرية من خلال الزى الفرعونى المميز بالإضافة إلى دعمها في نشر رسائل السلام والمحبة وتبادل الثقافات بين الشعوب من خلال إمتزاج الفنون والمشاركة في خلق مناخ فنى يتميز بالإبداع مع كافة الدول المشاركة بالمهرجان.