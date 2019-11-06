شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين بالكلية الحربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين بالكلية الحربية، والتي تضم الدفعة «115 أطباء» والدفعة «77 ب مهندسين» والدفعة «65 ب مختلط»، والتي أطلق عليها اسم «دفعة المشير / محمد عبدالحليم أبوغزالة»، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض لفريق الموسيقات العسكرية بالكلية الحربية أعقبه عرض الفروسية ثم إصطفاف الطلبة بأرض الطابور، وعلى مارش نشيد الجيش تقدم حملة الأعلام طابور العرض العسكري، والذي شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية من مختلف السنوات الدراسية ومجموعات الخريجين، والذي عكس مدى ما يتمتع به الطلبة من إنضباط عسكري وتدريب جاد خلال فترة دراستهم بالكلية.

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وقام كبير معلمي الكلية الحربية بإعلان النتيجة النهائية للطلبة الخريجين، ثم أعلن مساعد مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار تعيين الدفعات الجديدة ومنح الأنواط لأوائل الخريجين.

وقام اللواء أح. مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع، بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذي منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بنظم إعداد وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وفقاً لأحدث العلوم العسكرية الحديثة لتخريج أجيال من ضباط الغد وقادة المستقبل القادرين على مواكبة التطورات العلمية والعسكرية ومواجهة كافة التحديات التي قد تواجه أمن مصر القومي.

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة ووفد عسكرى من دولة السودان الشقيقة وأسر الخريجين.

القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين بالكلية الحربية