شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة مكثفة للتدريب المصري الروسي المشترك «سهم الصداقة- 1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت عناصر قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية تنفيذ فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك «سهم الصداقة- 1»، الذي تشارك فيه عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوى المصرية والروسية المختلفة، ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عدداً من التدريبات التكتيكية المشتركة، بعد أن أتمت رفع درجات الاستعداد القتالي لتوفير الدفاع الجوي للتشكيلات المدرعة والأهداف الحيوية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء.

وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح.

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وظهر خلال مراحل التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من الجانبين من دقة وكفاءة عالية وقدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك يعكس مدى ما تتمتع به قوات الدفاع الجوى لكلا البلدين من إمكانات فنية وبشرية واستعداد قتالى خلال تنفيذها كافة المهام التي تُكلف بها، وتواصل القوات استعداداتها لتنفيذ الرماية الصاروخية ضمن فعاليات المرحلة الختامية للتدريب.

فى سياق آخر، استمرت فعاليات التدريب المصرى الباكستانى الأردنى المشترك «فجر الشرق- 1»، والذي يستمر على مدار أسبوعين بدولة باكستان، حيث تضمن التدريب التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة والتدريب على أسلوب النزول بالحبال، والنزول السريع والإبرار من الهليكوبتر، واقتحام وتفتيش الغرف المغلقة، وتطهير المناطق ذات الطبيعة الجبلية الصعبة من العناصر الإرهابية والإجرامية، كذلك تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية، التي عكست مستوى التقارب في أساليب التدريب القتالي والدقة والاحتراف في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة.

وتأتى تلك التدريبات في إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة.

التدريب المصري الروسي المشترك «سهم الصداقة 1»