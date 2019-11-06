شكرا لقرائتكم خبر عن طعن 3 سياح ومرشد سياحى ورجل أمن فى مدينة جرش الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض ثلاث سياح ورجل أمن ودليل سياحى، للطعن قبل قليل فى مدينة جرش الأثرية. وحسب جريدة الرأى ، يجرى العمل على نقلهم إلى المستشفيات فيما تولت الأجهزة الأمنية المتابعة والتحقيق.

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