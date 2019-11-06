شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: انتهاء أزمة الأطباء المصريين فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن لجنة العلاقات الخارجية ومقررها الدكتور محمد الأكشر، عضو المجلس، تواصل مع أطباء مصريين يعملون بالكويت، لبحث وسماع شكواهم، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع الجمعية الطبية الكويتية، والتى بدروها أصدرت قرار بإنهاء الأزمة.
وتضمنت الشكوى، أن المشكلة إثر التطورات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم 78 لسنة 2019، بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة بالكويت.
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