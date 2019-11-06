شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة فى جامعة طنطا لإطلاق مبادرة "جامعتك لها حق عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لجامعة طنطا استعداد لبدء فعاليات مؤتمر إطلاق مبادرة "جامعتك لها حق عليك"، التى تعد أحد أبرز نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم؛ حيث تهدف إلى الاستفادة من العلماء وأساتذة الجامعات المصريين بالخارج، وتقرر انطلاق المباردة من جامعة طنطا بحضور الدكتور أحمد عمار أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية، وأحد خبراء مؤسسة مصر تستطيع، ومن أبناء جامعة طنطا.

ومن المنتظر أن يتضمن المؤتمر الإعلان عن تفاصيل المبادرة والأهداف المرجوة منها، بالإضافة لاستعراض أوجه التعاون الذي ستشهده المرحلة القادمة بين جامعة طنطا والدكتور أحمد عمار أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية.

ويعد مؤتمر جامعة طنطا باكورة سلسلة من المؤتمرات على هذا النسق فى مختلف جامعات مصر، ليمثل نقطة انطلاق نحو مزيد من الربط بين علمائنا الخريجين وجامعاتهم، لتسهم تلك التحركات فى عملية التنمية الجارية على أرض الوطن، ويأتى التعليم فى مقدمتها.

تأتى المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للاستفادة من علمائنا بالخارج ممن تخرجوا فى الجامعات المصرية، فقد حان الوقت ليساهموا بخبراتهم وتجاربهم فى تطوير ودعم جامعاتهم.