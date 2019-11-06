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مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس تهنئ منظمة خريجى الأزهر بمناسبة المولد النبوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف بديوان منطقة بورسعيد الأزهرية.

 

وقال وليد عيسى سليمان، منسق عام فرع  المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ببورسعيد أنه تم تقديم التهنئة إلى الشيخ محمد الغرباوى أمين عام بيت العائلة المصرية، مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ببورسعيد، والدكتور محمد عرابى، رئيس منطقة بورسعيد الأزهرية المركزية عضو المنظمة.

 

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ضم وفد المطرانية القمص بولا سعد وكيل مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس نائباً عن الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ، القس كيرلس غطاس راعى كنيسة مارمينا،و سامى بشارة مدير العلاقات العامة بمطرانية بورسعيد، ووليم فؤاد العلاقات العامة بمطرانية بورسعيد وفى اللقاء تم التأكيد على أن المصريين جميا يداً واحدة وعلى قلب رجل واحد

 

 

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