شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع التعليم الفنى: تطوير 36 برنامج بالمدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف رئيس قطاع التعليم الفنى، فى تصريحات له اليوم الأربعاء،: أصبح لدينا 450 مطور مناهج من خيرة أبناء التعليم الفنى، كما تم إعداد لائحة تقييم وجارى إعداد 90 مدرب على التقييم والتحقق الداخلى والخارجى لضمان جودة أعمال تقييم الطلاب.
وتابع رئيس القطاع: تم تدريب ما يقرب من 4000 معلم وموجه من 105 مدرسة على تطبيق البرامج الجديدة سواء تدريبات تتعلق بعملية التدريس أو تدريبات على عملية المحتوى الفنى بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وشدد رئيس قطاع التعليم الفنى، على أن هناك الكثير من الجهود التى تبذل و التى يجب أن تكونوا على دراية بها .
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