شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 4 أطنان لحوم مجهولة المصدر بالجيزة وتحرير 13 محضرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وزارة الزراعة ، أنه طبقاً لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطرى بالجيزة إلى الهيئة، توضح أن إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم ،تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والأسماك والأحشاء الحيوانية بلغت كميتها (4245) كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لحدوث تغير فى صفاتها أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وبلغت اجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم (13) محضر فى الفترة من 20/10/2019 حتى 2019/ 26/10.

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل ”الخليج 365”، على نسخه منه أنه تحقيقا لنفس الهدف بتوفير الغذاء الصحى الآمن من مصدر حيوانى قام أطباء إدارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة، التى تخضع للإشراف البيطرى الكامل، وقد أظهرت التقارير الواردة من المديرية بأن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت (3392) رأس من الماشية داخل هذه المجازر.

وبلغت إجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة (40300) طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.

وتابع تقريرالهيئة ، أنه فى إطار الجهود للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.