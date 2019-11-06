شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يعقد محاضرة لطلاب المدارس بعنوان "ترسيخ قيم المواطنة والانتماء" والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور حمادة شعبان، مشرف بمرصد الأزهر، إن المواطنة تعنى حمل جنسية وطن والتمتع بالاستقرار فيه، بما يترتب عليه الحقوق التى تكفلها الدولة للمواطن، والالتزامات التى تفرضها عليه، بموجب القانون الذى يحدده النظام السياسى فى تلك الدولة.
وأضاف شعبان أن مفهوم الانتماء يشير إلى الانتساب المقرون بالولاء لعقيدة أو وطن أو جهة أو مؤسسة، موضحًا أن الانتماء إلى الوطن يعني أن نحبه دون انتظار المقابل فى ذلك؛ إذ هو المكان الذى ولدنا وعشنا على أرضه، وشربنا ماءه، وتنفسنا هواءه، ونعمنا بخيراته.
وقدَّم المحاضر نصائح للطلاب باعتبارهم مستقبل مصر المشرق، بأنْ يحبوا وطنهم بحق، من خلال الاجتهاد المتواصل والتحلي بالأخلاقيات الحميدة؛ حتى يخرج للمجتمع شباب قادر على بناء وتنمية بلده، وجيل واعٍ بالتحديات والمخاطر التى تحيط بوطنه من كل جانب.
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