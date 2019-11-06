شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات الدراسات العليا بكلية الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات ، امتحانات الدراسات العليا بكلية الطب بالقاهرة (بنين)، يرافقه الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي وعميد الكلية.

واطمأن سلمان على توفير سبل الراحة لأبنائه للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، وإعلان جداول الامتحانات، والتوزيع المناسب للجان بالكلية، مشددًا على تطبيق معايير الجودة في ورقة الامتحان وتوافقها مع ما تمت دراسته.

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الامتحانات تسير بانتظام وفقًا للضوابط المقررة، موجهًا بسرعة الرد والتجاوب مع أي استفسارات من الطلاب.

Advertisements

وأشار سلمان إلى حرص الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، على تذليل العقبات والعمل على التطوير المستمر فى شتى القطاعات، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.

يشار إلى أن كلية طب البنين بالقاهرة من الكليات الحاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.