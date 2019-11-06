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نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات الدراسات العليا بكلية الطب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة  الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات ، امتحانات الدراسات العليا بكلية الطب بالقاهرة (بنين)، يرافقه الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي وعميد الكلية.

 

واطمأن سلمان على توفير سبل الراحة لأبنائه للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، وإعلان جداول الامتحانات، والتوزيع المناسب للجان بالكلية، مشددًا على تطبيق معايير الجودة في ورقة الامتحان وتوافقها مع ما تمت دراسته.

 

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الامتحانات تسير بانتظام وفقًا للضوابط المقررة، موجهًا بسرعة الرد والتجاوب مع أي استفسارات من الطلاب.

 

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وأشار سلمان إلى حرص الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، على تذليل العقبات والعمل على التطوير المستمر فى شتى القطاعات، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.

 

يشار إلى أن كلية طب البنين بالقاهرة من الكليات الحاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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