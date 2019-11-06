شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: نستهدف رفع وعى 450 ألف طالب وطالبة بقضايا الأسرة خلال العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة، ضمن أنشطة البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة ) فى محافظتى الإسكندرية وبورسعيد بحضور 600 مكلفى الخدمة العامة.

وأكدت رمزة صدقى، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعىّ ان البرنامج فى أحدث فعاليته التدريبية يستهدف تدريب 1600 مكلفة خدمة عامة على مستوى 6 محافظات شهد بداية الاسبوع الجارى بداية التدريب بمحافظتى الاسكندرية وبورسعيد ومن المقرر أن يتم الأسبوع القادم انطلاق فعاليات التدريب على مستوى الأربع محافظات الأخرى وهى الفيوم والسويس وطنطا ودمياط فى استهداف للتوسع فى البرنامج التدريبى على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضافت صدقى أن ذلك ياتى بالتوازى مع التوسع فى تدريب الأبناء من طلبة الجامعات حيث تشهد الجامعات تطبيقا لبرنامج تدريبى متطور على مستوى جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس وبورسعيد والاسكندرية نحو نشر التوعية باليات الحفاظ على الكيان الاسرى مشيرة الى ان الفصل الدراسى الاول يستهدف 96 الف طالب وطالبة على مستوى الجامعات المستهدفة ومن المقرر خلال نهاية الشهر الجارى ان يتم تخريج عددا من الكوادر التدريبية المؤهلة من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات تميهدا لانطلاق العمل على مستوى 21 جامعة اخرى على مستوى الجمهورية ليصل عدد المستهدفين من طلبة الجامعات الى 450 الف طالب وطالبة خلال العام الدراسى الجارى اضافة الى استمرار التدريب بالبرنامج للمجندين بوزارتى الدفاع والداخلية

وأشارت مديرة برنامج مودة إلى أن البرنامج التدريبي قد تم اعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا من خلال رفع وعى تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد في حل الكثير من المشكلات وتوعية الشباب بمواجهة الصعوبات بطرق بسيطة اضافة الى التوعية الصحية والنفسية والدينية على حقوق وواجبات الطرفين داخل العلاقات الزوجية

وجدير بالذكر أن مشروع مودة يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء ويستهدف مودة الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية والمتزوجون المترددون على مكاتب تسوية المنازع.

Advertisements



المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة (1)



المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة (2)



المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة (3)