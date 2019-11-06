جهاز دمياط الجديدة يشُن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمناطق السكنية بالمدينة‬

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وقال رئيس الجهاز: أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بعدة أحياء بالمدينة، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب الكافيهات والمحال التجارية على المسطحات الخضراء والأرصفة، ومصادرة عدد من المعدات والتحفظ عليها بجهاز المدينة.
وأكد رئيس الجهاز استمرارا حملات إزالة التعديات والإشغالات لتشمل المدينة بأكملها، مشيراً إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة والتي تسئ إلى المظهر الجمالي، وأنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.
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