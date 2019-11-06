شكرا لقرائتكم خبر عن السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ميشيل نايت، أحد علماء مصر بالخارج، ورئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، أن السعر المبدئى للسيارة الكهرباء المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، يتراوح من 78 ألف جنيه، ويصل لـ125 ألف جنيه، وهوالموديل المنشور فى الصور على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعى.

الفئة الأكبر من السيارة الكهربائية وكشف رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، فى حوار لـ"الخليج 365"، أن السعر يتحدد حسب الكماليات مثل التكييف و"جى بى إس" والاستريو، وأعلى موديل فيها هو الذى ظهرت فيه الفنانة يسرا والوزراء فى الافتتاح الأخير، وبه كاميرات وتكييف وزجاج كهرباء، وكثير من الكماليات. Advertisements

الفئة الأصغر من السيارة وأضاف الدكتور ميشيل نايت، أن السيارة الكهربائية التى سيكون سعرها المبدئى 78 ألف جنيه، لن يكون فيها تكييف أو "جى بى إس"، وحجمها أصغر، وكلما زادت الكماليات كلما زاد السعر، مؤكدا أن السيارة بالكامل مصرية باستثناء البطارية، ويتم حاليا دراسة إقامة خط بطاريات فى مصر، وحتى يمكننا القول بأنها سيارة مصرية كاملة 100%.

الفئة الكبيرة من السيارة



الفئة الأصغر من السيارة الكهربائية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيارة الكهربائية.. رئيس الشركة المصنعة: سعرها يبدأ من 78 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.