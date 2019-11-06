شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة التوظيف الإلكترونية تعلن تحديث الشهادات الدولية للمتقدمين لوظائف التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البوابة الالكترونية للوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحديث المخطط العام للشهادات الدولية المعتمدة بالتأهيل الوظيفى، والتى يجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين عليها كشرط للحصول على الوظائف الجديدة.

وأكدت بوابة التوظيف الإلكترونية: يجب على المتقدم اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها لتحقق فيه الشروط المطلوبة فى الوظائف المعلن عنها.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفني أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.