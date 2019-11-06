القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين بالكلية الحربية

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بدأت مراسم الاحتفال بعرض لفريق الموسيقات العسكرية بالكلية الحربية أعقبه عرض الفروسية، ثم اصطفاف الطلبة بأرض الطابور، وعلى مارش نشيد الجيش تقدم حملة الأعلام طابور العرض العسكرى والذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية من مختلف السنوات الدراسية ومجموعات الخريجين، والذى عكس مدى ما يتمتع به الطلبة من انضباط عسكرى وتدريب جاد خلال فترة دراستهم بالكلية .
وقام كبير معلمى الكلية الحربية بإعلان النتيجة النهائية للطلبة الخريجين، ثم أعلن مساعد مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار تعيين الدفعات الجديدة ومنح الأنواط لأوائل الخريجين.
وقام اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة، وردد الخريجون يمين الولاء .
وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بنظم إعداد وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وفقاً لأحدث العلوم العسكرية الحديثة لتخريج أجيال من ضباط الغد وقادة المستقبل القادرين علي مواكبة التطورات العلمية والعسكرية ومواجهة كافة التحديات التى قد تواجه أمن مصر القومى، فيما حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة ووفد عسكرى من دولة السودان الشقيقة وأسر الخريجين.
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