وسط إعجاب جماهيري.. الموسيقات العسكرية تواصل عروضها بالصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

يواصل الفريق السيمفوني العسكري المصري تقديم عروضه المتميزة خلال فعاليات المهرجان الدولي السادس للموسيقات العسكرية بمدينة "نانتشانج" الصينية خلال أجواء احتفالية رائعة وإعجاب جماهيري، وتصدر حضور الفريق المصري وأدائه الراقي لمختلف وسائل الإعلام الصينية.

وقدم الفريق المصري، وفق بيان للمتحدث العسكري، اليوم الأربعاء، العديد من المعزوفات المصرية والغربية والصينية ومقطوعات من أشهر الألحان العالمية باستخدام الآلات النحاسية والخشبية والإيقاعية بالإضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين.

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وشاركت الجماهير بمختلف جنسياتها بالاحتفالات خلال تقديم الموسيقات العسكرية المصرية مجموعة من العروض الموسيقية التي كان لها وقع الإبهار على المشاهدين، كما نالت إشادة من جميع العازفين للفرق المشتركة بالمهرجان.

وقدم الفريق المصري عددًا من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية والتي شهدت إقبالًا كبيرًا وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض وتم توزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات التي تحكي أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر.

كما قدمت الفرق الدولية والمحلية المشاركة عروضًا تحكي عن ثقافات حضارتهم لتقدم لوحات فنية أضفت طابع الإثراء التاريخي والثقافي لبلدانهم على الأراضي الصينية، وأكدت مشاركة الفريق المصري في المهرجان أهمية مصر وريادتها الدولية في مختلف الفنون حيث تمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجلًا حافلًا من الإنجازات العسكرية والفنية التي تمتد عبر مختلف العصور، فضلًا عن مساهمتها في الترويج السياحي من خلال العروض الفنية الراقية وإظهار روح الحضارة المصرية من خلال الزي الفرعوني المميز بالإضافة إلى دعمها في نشر رسائل السلام والمحبة وتبادل الثقافات بين الشعوب من خلال امتزاج الفنون والمشاركة في خلق مناخ فني يتميز بالإبداع مع كافة الدول المشاركة بالمهرجان.