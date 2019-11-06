أخبار مصر | وسط إعجاب جماهيري.. الموسيقات العسكرية المصرية تواصل عروضها المتميزة بالصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط إعجاب جماهيري.. الموسيقات العسكرية المصرية تواصل عروضها المتميزة بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق السيمفونى العسكرى المصرى تقديم عروضه المتميزة خلال فعاليات المهرجان الدولى السادس للموسيقات العسكرية بمدينة "نانتشانج" الصينية خلال أجواء احتفالية رائعة وإعجاب جماهيري.

وتصدر حضور الفريق المصرى وأداؤه الراقي لمختلف وسائل الإعلام الصينية، وقدم الفريق المصري العديد من المعزوفات المصرية والغربية والصينية ومقطوعات من أشهر الألحان العالمية باستخدام الآلات النحاسية والخشبية والإيقاعية بالإضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين .

وشاركت الجماهير بمختلف جنسياتها الاحتفالات فريق الموسيقات العسكرية المصرية أثناء فعاليات المهرجان من خلال عدد من العروض الموسيقية التى كان لها وقع الإبهار على المشاهدين ، ونالت إشادة من جميع العازفين للفرق المشتركة بالمهرجان.

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كما قدم الفريق المصرى عدداً من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية والتى شهدت إقبالاً كبيراً وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض وتم توزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات التى تحكى أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية فى مصر .

كما قدمت الفرق الدولية والمحلية المشاركة عروضاً تحكى عن ثقافات حضارتهم لتقدم لوحات فنية أضفت طابع الإثراء التاريخي والثقافى لبلدانهم على الأراضي الصينية، وتؤكد مشاركة الفريق المصرى فى المهرجان على أهمية مصر وريادتها الدولية فى مختلف الفنون.

حيث تمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل من الإنجازات العسكرية والفنية التى تمتد عبر مختلف العصور، فضلاً عن مساهمتها فى الترويج السياحى من خلال العروض الفنية الراقية وإظهار روح الحضارة المصرية من خلال الزى الفرعونى المميز بالإضافة إلى دعمها فى نشر رسائل السلام والمحبة وتبادل الثقافات بين الشعوب من خلال امتزاج الفنون والمشاركة فى خلق مناخ فنى يتميز بالإبداع مع كافة الدول المشاركة بالمهرجان.