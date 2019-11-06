أخبار مصر | القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الجامعيين بالكلية الحربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الجامعيين بالكلية الحربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين بالكلية الحربية والتى تضم الدفعة "115 أطباء" والدفعة "77 ب مهندسين" والدفعة "65 ب مختلط" والتى أطلق عليها اسم "دفعة المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة".

بدأت مراسم الاحتفال بعرض لفريق الموسيقات العسكرية بالكلية الحربية أعقبه عرض الفروسية ثم اصطفاف الطلبة بأرض الطابور، وعلى مارش نشيد الجيش تقدم حملة الأعلام طابور العرض العسكري والذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية من مختلف السنوات الدراسية ومجموعات الخريجين، والذى عكس مدى ما يتمتع به الطلبة من انضباط عسكرى وتدريب جاد خلال فترة دراستهم بالكلية.

وقام كبير معلمى الكلية الحربية بإعلان النتيجة النهائية للطلبة الخريجين ، ثم أعلن مساعد مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار تعيين الدفعات الجديدة ومنح الأنواط لأوائل الخريجين.

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وقام اللواء أح / مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بنظم إعداد وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وفقاً لأحدث العلوم العسكرية الحديثة لتخريج أجيال من ضباط الغد وقادة المستقبل القادرين علي مواكبة التطورات العلمية والعسكرية ومواجهة كافة التحديات التى قد تواجه أمن مصر القومى.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة ووفد عسكري من دولة السودان الشقيقة وأسر الخريجين.