أخبار مصر | أمطار وشبورة تحجب الرؤية.. تعرف على طقس الأربعاء ودرجات الحرارة بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمطار وشبورة تحجب الرؤية.. تعرف على طقس الأربعاء ودرجات الحرارة بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، حيث يسود طقس معتدل مع احتمال سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ويميل الطقس للحرارة جنوبا في ساعات النهار، ويشهد طقس الغد برودة في ساعات الليل المتأخرة.

ولفتت الهيئة في بيانها، إلى أن الرؤية من المتوقع أن تقل في ساعات النهار الأولى نظرا لوجود الشبورة المائية في شمال وجنوب البلاد، كما تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على المناطق الشمالية من البلاد مما يهيئ الفرصه لسقوط الأمطار على أجزاء منها.

وأوضحت أن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد كالأتي:

القاهرة 19 28

شبين الكوم 19 27

طنطا 19 27

دمنهور 17 28

الإسكندرية 17 27

بلطيم 18 27

مطروح 15 25

السلوم 17 28

سيوة 14 28

بورسعيد 23 27

دمياط 22 27

الزقازيق 18 28

الإسماعيلية 17 28

السويس 18 28

العريش 19 26

رفح 19 26

رأس سدر 18 27

نخل 10 25

Advertisements

نويبع 23 27

طابا 19 27

كاترين 10 23

الطور 20 28

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 19 31

مرسى علم 19 30

الفيوم 17 29

بنى سويف 17 29

المنيا 15 29

أسيوط 16 30

سوهاج 15 30

قنا 15 30

الأقصر 17 32

أسوان 18 33

أبوسمبل 18 33

الوادي الجديد 14 31

شلاتين 23 30

أبو رماد 23 29

حلايب 24 27

رأس حدربة 24 28