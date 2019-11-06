أخبار مصر | في مشهد مخل.. منى برنس تروي موقفا لها مع "الشعراوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مشهد مخل.. منى برنس تروي موقفا لها مع "الشعراوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روت الدكتورة منى برنس، الأستاذة الجامعية موقفا حدث بينها وبين الشيخ محمد متولي الشعراوي، في طفولتها.

ونشرت "برنس"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي صورة بملابس قصيرة، وزجاجة "بيرة" وقالت: "طب الحق اقول ذكرياتي مع الشعراوي بقي قبل ما التريند يخلص.. زمان و انا طفلة صغيرة كنا بنتغدي، العيلة يعني، في مطعم ابو شقرة اللي في شارع القصر العيني. و كان الشعراوي بيتغدي مع ناس في صالة خاصة، و انا شفته. و قلت لبابا الشعراوي الشعراوي.. باعتباره نجم تلفزيوني بقي كنا ينتفرج عليه يوم الجمعة. و رحت سلمت عليه لوحدي".

وأضافت الأستاذة الجامعية: "الراجل حط ايده علي راسي و ضحك و قال لي، " أنبتك الله نباتا حسنا." و عنها... و اهو زي ما انتوا شايفين انبتني احسن نبات و الله... مافيش بعد كدة بقى.. ودة شكل النبات بعد ٤٠ سنة من حطة ايد الشعراوي".