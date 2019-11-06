شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الأطباء": إخلاء طرف كل أطباء التكليف لاستلام نيابتهم حد أقصى 15 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، إنه خلال لقائه الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد وزيرة الصحة لشئون الطب العلاجى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، تم الاتفاق على الانتهاء من إخلاء طرف كل أطباء التكليف من مديريات وزارة الصحة، حد أقصى يوم 15 نوفمبر الجارى، تمهيدًا لاستلامهم نيابتهم.

وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه كان من المخطط إخلاء طرف أطباء التكليف فى الفترة من 30 أكتوبر الماضى حتى 30 نوفمبر الجارى، إلا أنه فى حال تأخر أطباء التكليف بمديريات الصحة سيعرضهم ذلك إلى ضياع فرصتهم فى التسجيل بالزمالة، والنيابات التعليمية.

وأشار إلى أن هناك مديريات أخلى بها أطباء التكليف طرفهم بالفعل، إلا أن هناك مديريات ما زالت متعثرة مثل: الإسماعيلية، مرسى مطروح، والبحيرة، لافتًا إلى أن مساعد وزيرة الصحة أصدر تعليمات أن يجرى الانتهاء من إخلاء طرف دفعتى تكليف 2017 و2018، يوم 15 نوفمبر الجارى، ليتمكنوا من تسلم نيابتهم، قبل الأول من ديسمبر المقبل، ومن ثم يستطيعوا التسجيل بالزمالة المصرية، نظرًا لانتهائهم من فترة التكليف الخاصة بهم.