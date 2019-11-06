الطاقة المتجددة: ربط 1465 ميجا وات من بنبان الشمسية بالشبكة

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وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه وفقاً للجدول الزمنى تم الانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل أكتوبر الماضى وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، لافتاُ إلى أنه من المتوقع أن يتم الأفتتاح فى الموعد المحدد فى ديسمبر القادم فى أحتفال كبير يليق بهذا الأنجاز.
يذكر أن محطة بنبان الشمسية بأسوان تعتبر حاليا عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم، والتى يبلغ عددها 40 محطة شمسية.
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