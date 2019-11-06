شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": استمرار تسليم بطاقات كارت الفلاح بمحافظتى الغربية وبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عملها فى تسليم بطاقات " كارت الفلاح" الحيازة الإلكترونية بمحافظتى الغربية وبورسعيد، تطبيقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، بوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة.

وقال تقرير اللجنة التنسيقية لـ" كارت الفلاح "، إن توزيع الكروت أو البطاقات الممغنطة يتم تسليمها من فروع البنك الزراعى المصرى بمحافظتى الغربية وبورسعيد، متابعة أن المرجعية الأساسية فى استخراج الكارت هو الرقم القومى، وهذا ما تقوم عليه نظم قاعدة البيانات التفاعلية داخل مركز لخدمات الزراعية الإلكترونية بديوان الوزارة بالدقى، والمخصص للمشروع، ومتابعة عمليات تسجيل وتحديث البيانات على المنظومة أولا بأول على مستوى كافة المحافظات بما فيها الإدرات والجمعيات الزراعية، لتعميمها بجميع المحافظات .

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أصدرت قرارا وزاريا حمل رقم 926 لسنة 2019، بتطبيق منظومة " كارت الفلاح "، بمحافظتى الغربية وبورسعيد منذ الأول من أكتوبر الجارى، ووقف العمل بالحيازة الورقية، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم.