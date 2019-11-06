شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة إخبارية مميزة لحظة بلحظة من تطبيق زاجل .. "اعرفها وهى طايرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم تطبيق "زاجل" الإلكتروني خدمة إخبارية مميزة، يمكنك من خلالها متابعة أحدث الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة، من جميع المصادر الإخبارية المصرية والعربية عبر الهواتف الذكية.

يهدف تطبيق زاجل إلى تسخير وسائل التقنيات الحديثة لتقديم خدمة إخبارية متميزة، تعتمد على رصد وتغطية وتحديث كل الأخبار الجارية، ووصولها لك عبر الهاتف الذكى فور نشرها على المنصات الإخبارية الإلكترونية، ومواقع الصحف المصرية والعربية.

تستطيع بسهولة تنزيل تطبيق زاجل على الهاتف الذكي بنظامي IOS، Android، للحصول على الأخبار الأكثر أهمية على مدار 24 ساعة، ففي مكان واحد يقدم لك «زاجل» كل الجديد في السياسة، والاقتصاد، والرياضة، والترفيه، والتكنولوجيا، وأخبار العالم.

يستمد تطبيق زاجل الأخبار من مصادر مختلفة، وقنوات إخبارية متعددة، وتستطيع الرجوع إلى الأخبار التي احتفظت بها، حتى بدون اتصال بالإنترنت.

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يتميز تطبيق زاجل بواجهة أنيقة وجذابة، ويمكنك بسهولة تسجيل الدخول عن طريق حسابك الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني الخاص.

ويختصر لك تطبيق زاجل مشقة البحث عن الأخبار فى الفضاء الإلكتروني، بنقرة واحدة يمكنك التصفح بسهولة، كذلك توفر لك الإعدادات القدرة على التحكم في الإشعارات التى تصلك، واختيار الموضوعات والمصادر التي تناسبك.

يوفر لك التطبيق خاصية اختيار المجالات والموضوعات التي تفضل متابعتها (سياسة – اقتصاد – رياضة – فن وثقافة - عرب وعالم.. إلخ)، كذلك يمكنك اختيار المصادر التي تثق فيها، ليصلك كل جديد من خلالها.