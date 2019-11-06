تعرف على الخدمات المقدمة من تصاريح العمل لموظفى الحكومة والقطاع الخاص

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ نظام تصريح العمل بهدف تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية وفقًا للقانون 173لعام 1958 والمعدل بعض أحكامه بالقانونين رقم 231 لسنة 1996، ورقم 76 لسنة 2016 بشأن تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.

وتعد الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية إحدى الإدارات التابعة لقطاع الوثائق – ويناط بها استخراج تصاريح العمل للمصريين العاملين بهيئات أجنبية عن طريق المركز الرئيسية بالدراسة و46 وحدة بجميع محافظات، ويحق للمواطن استخراج تصريح العمل من أى وحدة منها دون التقيد بمحل إقامته.

وتعتبر الإدارة أحد مصادر حصر بيانات المواطنين المصريين العاملين بالخارج مما يساعد فى وضع خطط المستقبلية للعمالة المصرية وتوفير أوجه الرعاية لهم بالتنسيق مع الجهات المخنصة بوزارة القوى العاملة.

وتقدم الإدارة العامة لتصاريح العمل العديد من الخدمات للمواطنين، حيث تقدمك لموظفى الحكومة "القطاع العام" وقطاع الأعمال خدمات:

- تجديد تصاريح العمل للمواطنين الراغبين في العمل خارج البلاد.

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