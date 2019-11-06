النقض تنظر طعون أعضاء أولتراس الأهلى على حكم حبسهم 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة النقض اليوم الأربعاء، موضوع طعون أعضاء أولتراس الأهلى على حكم حبسهم 3 سنوات في قضية أحداث العنف التي شهدتها مباراة الأهلي والوداد.

وقبلت المحكمة طعون 5 من أعضاء مجموعة أولتراس الأهلي على حكم حبسهم في القضية.

وكانت محكمة جنح العامرية ثان، قضت بمعاقبة 98 متهمًا من أعضاء مجموعة أولتراس الأهلي بالحبس لمدة 3 سنوات مع تحديد ستة آلاف جنيه من أجل إيقاف التنفيذ بعد اتهامهم بأعمال الشغب.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على بعض من جماهير الأهلي في مباراة الوداد أثناء بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتم القبض على بعض عناصر المجموعة في مباراة أسيك ميموزا.