اليوم.. الحكم على المتهمين بواقعة وفاة مواطن داخل قسم الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في طعون المتهمين من قسم شرطة الجيزة، على حكم سجنهم 3 سنوات، لاتهامهم بالتسبب في وفاة محتجز داخل ديوان القسم.
كانت النيابة أسندت للمتهمين في القضية التي وقعت أحداثها بشمال محافظة الجيزة خلال عام 2016 جرائم التعذيب وضرب أفضي إلى موت.
وشملت قائمة المتهمين في أمر الإحالة على أسماء 3 ضباط شرطة و3 أمناء من قوة قسم شرطة الجيزة.
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