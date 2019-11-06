اليوم.. قطع المياه عن مناطق بمدينة العبور 7 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه سيتم قطع المياه عن الحي السادس، والحي الخامس من بلوكات 16033 حتى 16089 اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

وأضاف رئيس الجهاز في بيان اليوم، أن قطع الخدمة يأتي في إطار أعمال ربط الخطوط المغذية لبعض الأماكن بالمدينة على الخطوط الرئيسية.

وتابع: "على المواطنين والأماكن التجارية والخدمية تدبير احتياجاتها من المياه خلال هذه الفترة".

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