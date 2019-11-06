مصر | أول تصريح لمحامية "فتاة العياط" بعد خروجها من الحبس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تصريح لمحامية "فتاة العياط" بعد خروجها من الحبس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت "دينا المقدم" محامية أميرة أحمد، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، عقب خروج الفتاة من مركز شرطة العياط، إن السعادة تغمرها بمشاهدة الفتاة خارج محبسها بعد 3 أشهر من التعب.

وأضافت "المقدم"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفتاة سوف تغادر لبلدها الفيوم صباح الأربعاء، مشيرة أنها تسعى في الفترة المقبلة للحصول على براءتها، خاصة أن كافة الأدلة تثبت ذلك، وقامت المحامية بتوصليها هي وأسرتها والإطمئنان عليها لمنزل أحد أقاربها، حتى يغادروا إلى بلدهم، والتقطت المحامية صورة تذكارية معها احتفالًا بخروجها من محبسها.



من جانبه قال "أحمد رزق" والد الفتاة "أميرة"، إنه حين رؤيته لنجلته لأول مرة خارج محبسها شعر بسعادة غامرة، قائلًا،"أشكر الله ولًا ثم القضاء لإنصاف ابنتي" بعد دفاعها عن شرفها.