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الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه سيتم توقيع عقود إنشاء محطة خليج السويس لتوليد الكهرباء من الرياح خلال شهر ديسمبر المقبل، موكداً أن هذه المحطة ستكون ملك لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمحطة تبلغ 220 مليون يورو وهى المحطة الأكبر التى تقوم الهيئة بإنشائها وتعتبر ملكًا لها.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم توقيع العقود فى ديسمبر المقبل ليتم بدء الإنشاء فى يناير 2020، ومن المقرر تشغيل المحطة بالكامل فى 2022.

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أن القطاع يستهدف أن تصل نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة "شمس ورياح" بالشبكة القومية للكهرباء، 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2035.

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