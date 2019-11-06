شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط والان مع تفاصيل الخبر
وتابع رئيس قطاع التعليم العام، فى تصريحات خاصة، أن الأسبوع المقبل يشهد افتتاح المدرسة الدولية بأكتوبر بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بتعيين أعضاء هيئة تدريس وإدارة وأيضا اختيار الطلاب.
ويهدف نظام البكالوريا الدولية إلى تحضير الطلاب للالتحاق بالجامعات العالمية أياً كانت من خلال تأمين تعليم عالمى للطلاب الدارسين فى البرنامج، ويتم تقديم ثلاثة برامج تعليمية تعمل على رفع مستوى التعليم الدولي للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3-19 سنة داخل قاعات دراسية تراعى المعايير الدولية بكثافة 25 طالبا ومعلمة قاعة ومساعد معلم قاعة إضافة لمعلمى الأنشطة والتى تعتبر أساسية فى العملية التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.