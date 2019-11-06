شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تهتم بنموذج المدارس الدولية الحكومية لتقديمها تعليمًا متميزًا دوليًا بأسعار منخفضة تناسب الطبقة المتوسطة، مؤكدا أن هناك أكثر من 10 مدارس دولية حكومية تمنح شهادتى البكالوريا الدولية والـIG المعروفة بالشهادة البريطانية فقط ولا تمنح الدبلومة الأمريكية.

وتابع رئيس قطاع التعليم العام، فى تصريحات خاصة، أن الأسبوع المقبل يشهد افتتاح المدرسة الدولية بأكتوبر بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بتعيين أعضاء هيئة تدريس وإدارة وأيضا اختيار الطلاب.

ويهدف نظام البكالوريا الدولية إلى تحضير الطلاب للالتحاق بالجامعات العالمية أياً كانت من خلال تأمين تعليم عالمى للطلاب الدارسين فى البرنامج، ويتم تقديم ثلاثة برامج تعليمية تعمل على رفع مستوى التعليم الدولي للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3-19 سنة داخل قاعات دراسية تراعى المعايير الدولية بكثافة 25 طالبا ومعلمة قاعة ومساعد معلم قاعة إضافة لمعلمى الأنشطة والتى تعتبر أساسية فى العملية التعليمية.