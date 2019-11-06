شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى الانتهاء من 97% من متحف كفر الشيخ، وجارى وضع اللمسات الأخيرة لافتتاحه، مؤكدًا أن محافظة كفر الشيخ تملك تلالاً أثرية على مساحة 1657 فدانًا، وتم التنسيق مع وزارة الآثار للتنقيب بتلك التلال الأثرية، لسرعة تسليم الأراضى التى انتهى التنقيب فيها، لاستغلالها فى مشروعات ذات نفع عام، لعدم وجود ظهير صحراوى بالمحافظة، وهذا الملف من أهم الملفات لدينا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ لـ"الخليج 365"، أن المحافظة نجحت فى استرداد العديد من الأراضى المنتهية التنقيب بها منذ سنوات، ولم تسلم للمحافظة، نتيجة لوجود فساد إدارى أو تقاعس وعدم متابعة، وقد جرى استغلال تلك الأراضى بمشروعات غاية فى الأهمية، ومنها تخصيص 15 فدانًا بتل الضبعة بقرية شابة بمركز دسوق لإقامة مصنع تدوير القمامة ليضع حلاً نهائيًا لمشاكل القمامة والمخلفات بـ3 مراكز.

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كما تم تخصيص 8 أفدنة بتل القفعة بسيدى سالم، لإقامة مشروع صرف صحى متكامل، يخدم المنطقة بالكامل، كما تم تخصيص 4 أفدنة بتل الكوم الأحمر بسيدى غازى، لإقامة مدرسة تجريبية الأولى من نوعها.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك تنسيقًا كاملاً بين المحافظة ووزارة الآثار عقب حصر التلال الأثرية، لسرعة التنقيب دون تباطؤ، لتخصيص الأراضى فى مشاريع النفع العام.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالسياحة فى المحافظة، فتم ترميم 40% من المساجد الأثرية بمدينة فوه، والتنسيق مع وزارة السياحة لإحياء رحلة العائلة المقدسة بحى سخا بمدينة كفر الشيخ، كذلك ترميم ورفع كفاءة 62 منشأة أثرية منها منزل الزعيم سعد زغلول بقرية إبيانه بمركز مطوبس.