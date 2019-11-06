شكرا لقرائتكم خبر عن النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة سرقة " الواى فاى" ووصلات الدش التى انتشرت فى الأونة الأخيرة، و"الخليج 365" يوضح العقوبة التى تواجه مرتكبى تلك الأفعال.

ويقول المحامى خالد على، إن القانون رقم 175 لسنة 2018، جرم تلك الأفعال وما يتبعها تحت ما يسمى إعلاميًا "جرائم الإنترنت".

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون يعاقب كل من يقوم بسرقة "الواى فاى، ووصلة الدش"، بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.