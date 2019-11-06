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النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة سرقة " الواى فاى" ووصلات الدش التى انتشرت فى الأونة الأخيرة، و"الخليج 365" يوضح العقوبة التى تواجه مرتكبى تلك الأفعال.

ويقول المحامى خالد على، إن القانون رقم 175 لسنة 2018، جرم تلك الأفعال وما يتبعها تحت ما يسمى إعلاميًا "جرائم الإنترنت".

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون يعاقب كل من يقوم بسرقة "الواى فاى، ووصلة الدش"، بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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