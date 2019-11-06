أخبار مصر | سبب لقاء وزير الخارجية المصري بأقوى سيناتور أمريكي "سد النهضة السر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب لقاء وزير الخارجية المصري بأقوى سيناتور أمريكي "سد النهضة السر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء، مع السيناتور جون باراسو، أقوى وأقدم أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ، حيث عرض عليه الوزير المصري أخر تطورات ملف سد النهضة.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري، بحث مع السيناتور جون باراسو، الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حرص مصر على دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية مع واشنطن.

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وأشار "حافظ"، إلى أن اللقاء تناول الأوضاع في المنطقة ورؤية مصر في القضايا المختلفة بها، وجهوده في مكافحة الإرهاب من منظور شامل، وضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهتها وكذا التصدي للدول الداعمة والمُمولة لها.

هذا، و حرص وزير الخارجية على عرض آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة.

كانت مصر قد أعلنت قبولها دعوة أمريكية لإجراء مباحثات مع أثيوبيا والسودان في ملف سد النهضة.